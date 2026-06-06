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Футболиста сборной Ирака допрашивали в аэропорту США семь часов

Футболист сборной Ирака Хусейн подвергся длительным допросам в аэропорту США.

Источник: Аргументы и факты

Футболист сборной Ирака Аймен Хусейн подвергся длительным допросам в аэропорту США.

Нападающий национальной команды был задержан сотрудниками пограничного контроля в аэропорту Чикаго по прибытии на чемпионат мира 2026 года. Несмотря на усилия сборной по освобождению игрока, он остался в аэропорту, а команда направилась в отель без него.

По информации издания As, американские службы безопасности могли ошибочно принять футболиста за другого иракского гражданина. После семи часов допросов спортсмен был освобожден и направлен в расположение сборной.

Ранее сообщалось, что ФИФА утвердила знаки протеста против расизма для игроков на ЧМ-2026.

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