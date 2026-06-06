Футболиста сборной Ирака допрашивали в аэропорту США семь часов

Нападающий национальной команды был задержан сотрудниками пограничного контроля в аэропорту Чикаго по прибытии на чемпионат мира 2026 года. Несмотря на усилия сборной по освобождению игрока, он остался в аэропорту, а команда направилась в отель без него.