Футболиста сборной Ирака допрашивали в аэропорту США семь часов

Футболист сборной Ирака Аймен Хусейн подвергся длительным допросам в аэропорту США.
Нападающий национальной команды был задержан сотрудниками пограничного контроля в аэропорту Чикаго по прибытии на чемпионат мира 2026 года. Несмотря на усилия сборной по освобождению игрока, он остался в аэропорту, а команда направилась в отель без него.
По информации издания As, американские службы безопасности могли ошибочно принять футболиста за другого иракского гражданина. После семи часов допросов спортсмен был освобожден и направлен в расположение сборной.
Ранее сообщалось, что ФИФА утвердила знаки протеста против расизма для игроков на ЧМ-2026.