Россиянина готовятся депортировать с Бали за неадекватное поведение в отеле

Ранее на Бали задержали гражданку России по обвинению в контрабанде наркотиков. У 51-летней Киры Кочетковой изъяли 7,8 кг гашиша, прибывшего из Таиланда. По данным наркоконтроля, женщина ввезла чемодан с наркотиком для последующего сбыта на Бали.