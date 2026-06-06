Оползень угрожает домам в деревне Карабатово Кстовского района

Жители деревни Карабатово в Кстовском районе столкнулись с серьёзной угрозой оползня, который продолжает захватывать новые территории. Об этом сообщила телепрограмма «Кстати…».
Основной причиной активизации оползневых процессов стали сильные дожди, из‑за которых почва насытилась водой, образовались гребни и началось постепенное сползание земли вниз. За короткий срок участок шириной около десяти метров ушёл вниз, угрожая соседним домам и постройкам.
Один из жителей сообщил, что трещина, образовавшаяся три дня назад, приближается к фундаменту его гаража и бани — дом находится всего в десяти метрах от края оползня. Аналогичная угроза нависла над домом соседки, где также наблюдаются трещины.
Жители неоднократно обращались в администрацию района с просьбой о помощи, но обещания рассмотреть вопрос о поддержке в 2024—2025 годах остались невыполненными. Прокуратура установила, что следственный комитет не провёл необходимые проверки и опросы должностных лиц. Было возбуждено уголовное дело по факту угрозы жизни и здоровью населения из‑за оползня, однако оно было закрыто. Следственный комитет Нижегородской области намерен обжаловать решение прокуратуры и добиваться возобновления расследования.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался пострадавшими от оползней домами нижегородцев.