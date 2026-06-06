Оползень угрожает домам в деревне Карабатово Кстовского района

Жители неоднократно обращались в администрацию района с просьбой о помощи, но обещания рассмотреть вопрос о поддержке в 2024—2025 годах остались невыполненными. Прокуратура установила, что следственный комитет не провёл необходимые проверки и опросы должностных лиц. Было возбуждено уголовное дело по факту угрозы жизни и здоровью населения из‑за оползня, однако оно было закрыто. Следственный комитет Нижегородской области намерен обжаловать решение прокуратуры и добиваться возобновления расследования.