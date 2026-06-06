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В Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть

В Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть, никто не пострадал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на проезжую часть в Сочи, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть… Пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что в результате падения взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек.

В оперштабе добавили, что от жителей поступили заявления об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и Сириусе, там работают оперативные службы.

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