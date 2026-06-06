Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криминалист Игнатов назвал страну, где могут находиться пропавшие Усольцевы

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может находиться за границей. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может находиться за границей. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

«Я склоняюсь к тому, что они скрылись сами, готовили побег тщательно», — сказал он.

Игнатов подчеркнул, что затеряться в России у Усольцевых при таком общественном резонансе невозможно — их бы опознали. Эксперт считает, что они нелегально пересекли границу или использовали поддельные документы.

«Скорее всего, они в США», — резюмировал Игнатов.

Масштабные поиски Усольцевых возобновились 4 июня. В операции задействованы около 80 человек: спасатели, криминалисты, сотрудники силовых структур. Поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи семьи.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.

После этого высказывались самые разные версии их таинственного исчезновения, в том числе версия побега за границу.

Однако в СК поясняли, что никаких данных о том, что семья пересекла границу, нет. Основная версия следствия — несчастный случай.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше