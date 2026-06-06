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В Киеве мужчина сломал ноги при попытке бежать от военно-врачебной комиссии

Мужчина выпрыгнул из окна больницы в Киеве и сломал ноги, пытаясь скрыться от военно-врачебной комиссии.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве мужчина получил серьезные травмы после попытки покинуть больницу через окно. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По имеющимся данным, инцидент произошел во время прохождения процедур, связанных с военно-врачебной комиссией.

Пытаясь скрыться, мужчина выпрыгнул из окна медицинского учреждения. В результате падения он получил переломы ног и не смог продолжить движение самостоятельно.

После падения пострадавший оказался на крыше пристройки больницы, расположенной в Оболонском районе столицы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Киеве сотрудники военкомата мобилизовали мужчину с инвалидностью, который был снят с воинского учета.