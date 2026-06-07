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Обломки БПЛА в Сочи упали на проезжую часть, выбиты стекла автобуса с 15 людьми

В Хостинском районе Сочи обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Хостинском районе Сочи обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В результате происшествия взрывной волной выбило стекла в маршрутном автобусе, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет.

Также от жителей Сочи и Сириуса поступили заявки об обнаружении обломков БПЛА. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении.

Незадолго до этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО в течение дня уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 339 украинских беспилотников.

В этот же день три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Санкт-Петербург. Их состояние оценивается как легкое, они уже выписаны из больницы домой.

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