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Способный открывать окна медведь ранил четверых в Фукусиме и сбежал

В городе Фукусима на востоке Японии хищник проник на территорию предприятия и ранил четверых сотрудников. Инцидент произошёл рано утром 2 июня. Медведь вышел к жилому району и начал атаковать прохожих. Камеры зафиксировали, как зверь преследовал мужчину у входа в офисное здание. Хищник догнал человека и повалил его на землю. Водитель проезжавшего автомобиля отпугнул медведя, но тот забежал внутрь помещения и ранил ещё троих работников.

Источник: Life.ru

Нападение медведя в Фукусиме. Видео © X / Surajit.

Представители полиции отметили необычное поведение животного. Сотрудники предприятия видели, как медведь открыл кран, чтобы напиться воды. Зверь прятался в здании до вечера. Около 23:00 он перебрался через забор и скрылся. При побеге хищник самостоятельно открыл окно, не разбивая стекло.

Полицейские трижды попадали в медведя дротиками со снотворным из специальных ружей. Препарат не подействовал на животное. После побега хищника искали десятки сотрудников правоохранительных органов и охотников. Поиски не дали результата.

Ранее летом прошлого года в Фукусиме бурый медведь напал на 52-летнего местного жителя. Жертвой стал разносчик газет. Его тело с множественными следами когтей и зубов нашли 12 июля в придорожных зарослях.

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