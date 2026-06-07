Способный открывать окна медведь ранил четверых в Фукусиме и сбежал

В городе Фукусима на востоке Японии хищник проник на территорию предприятия и ранил четверых сотрудников. Инцидент произошёл рано утром 2 июня. Медведь вышел к жилому району и начал атаковать прохожих. Камеры зафиксировали, как зверь преследовал мужчину у входа в офисное здание. Хищник догнал человека и повалил его на землю. Водитель проезжавшего автомобиля отпугнул медведя, но тот забежал внутрь помещения и ранил ещё троих работников.