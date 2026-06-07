В Сочи при взрыве украинского БПЛА выбило стекла маршрутного автобуса

В Хостинском районе Сочи на проезжую часть упали обломки беспилотного летательного аппарата.
В результате взрывного воздействия произошло повреждение стекол маршрутного автобуса, в момент происшествия в транспорте находились 15 пассажиров. Сообщений о пострадавших не поступало.
Кроме того, поступили сообщения об обнаружении обломков БПЛА в районах Сочи и Сириуса. В настоящее время на местах происшествия проводятся работы силами оперативных и специализированных служб.
Ранее мэр Энергодара заявил о смене тактики ударов ВСУ.
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