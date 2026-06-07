Скончалась старейшая жительница Приморья, ей было 106 лет

В Артёме скончалась Мария Карповна Зырянова — свидетель целой эпохи. Губернатор Приморья и глава Артёмовского городского округа сообщили о смерти старейшей жительницы края. Ей было 106 лет.
Мария Карповна родилась в январе 1920 года в многодетной семье на Брянщине. Из 13 детей выжили только пятеро. Ещё до войны переехала на Дальний Восток. В годы Великой Отечественной, овдовев, поднимала троих детей одна — и при этом помогала фронту, как могла. В 1965 году обосновалась в Артёме, работала бухгалтером в воинской части и во вневедомственной охране. За труд получила звание ветерана.
При этом главными её страстями были не отчёты, а музыка и цветы. Самоучкой освоила гитару и балалайку, пела и собирала вокруг себя людей. А на участке летом красок было столько, что соседи заглядывались.
Характер у Марии Карповны был железный. В 102 года — перелом шейки бедра, сложнейшая операция, долгая реабилитация. Но она встала. И вернулась к жизни. У неё остались дети, внуки, правнуки и праправнуки. Целая династия, которую она вырастила и вдохновила своим примером.