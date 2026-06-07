Скончалась старейшая жительница Приморья, ей было 106 лет

Мария Карповна родилась в январе 1920 года в многодетной семье на Брянщине. Из 13 детей выжили только пятеро. Ещё до войны переехала на Дальний Восток. В годы Великой Отечественной, овдовев, поднимала троих детей одна — и при этом помогала фронту, как могла. В 1965 году обосновалась в Артёме, работала бухгалтером в воинской части и во вневедомственной охране. За труд получила звание ветерана.