Ночное ДТП в Алматы вызвало истерику у ребенка и госпитализацию его мамы

Не успев начать движение, в него на полном ходу врезается следовавший по пути Volkswagen Tiguan. Пока, по невыясненным обстоятельствам, он изначально двигался в среднем ряду, но затем свернул вправо, где как раз таки стоял Renault Duster, а перед ним — участники случившегося ранее ДТП.