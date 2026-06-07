В городе Ахтырка Сумской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Ахтырка в Сумской области, информирует телеканал «Общественное».
«В Ахтырке в Сумской области были слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, накануне вечером взрывы прогремели в Кролевце Сумской области. Помимо этого, они произошли в Харьковской области, Днепропетровске и Полтаве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.