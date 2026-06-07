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В городе Ахтырка Сумской области прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы на территории Украины, по данным украинских средств массовой информации, в частности, взрывы произошли в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Ахтырка в Сумской области, информирует телеканал «Общественное».

«В Ахтырке в Сумской области были слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, накануне вечером взрывы прогремели в Кролевце Сумской области. Помимо этого, они произошли в Харьковской области, Днепропетровске и Полтаве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях включены сирены.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.

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