Мужчину в Москве арестовали за попытку дать приставу взятку 50 тыс. руб

«По данным следствия, 27 мая 2026 года фигурант, находясь в служебном кабинете судебного пристава-исполнителя ФССП России по Москве, попытался передать взятку в размере 50 тыс. руб. за снятие ареста с денежных средств его организации. Сотрудник пресек указанные противоправные действия, после чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказали в пресс-службе.
После проведения следственных действий мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Фигурант арестован, следователи собирают улики по делу.