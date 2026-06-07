Выяснена просьба оренбуржца, прорвавшегося к губернатору на митинге

В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что 1 мая 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков решил посетить массовое мероприятие в Екатеринбурге, где увидел Паслера и устремился к нему. Его остановила служба безопасности, на что мужчина отреагировал нецензурной бранью. За это на него составили протокол о мелком хулиганстве. Второго мая суд Екатеринбурга отправил его под стражу на 14 суток, но 5 мая он обжаловал решение и вышел на свободу.