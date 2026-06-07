В Огайо рядом с фестивалем Old West End произошла массовая стрельба

«Полицейские Толидо выехали по вызову в связи с огнестрельным ранением человека в районе Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню неподалёку от места проведения фестиваля Old West End. По прибытии на место полицейские обнаружили несколько жертв стрельбы. Многие пострадавшие были доставлены в близлежащие медицинские учреждения», — говорится в сообщении местной полиции в соцсети Facebook*.