В Огайо рядом с фестивалем Old West End произошла массовая стрельба

В Соединённых Штатах произошла массовая стрельба, пострадавшие были госпитализированы.
Инцидент случился в штате Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End.
«Полицейские Толидо выехали по вызову в связи с огнестрельным ранением человека в районе Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню неподалёку от места проведения фестиваля Old West End. По прибытии на место полицейские обнаружили несколько жертв стрельбы. Многие пострадавшие были доставлены в близлежащие медицинские учреждения», — говорится в сообщении местной полиции в соцсети Facebook*.
Правоохранители занимаются поисками подозреваемых.
«Полицейское управление Толидо активно ищет подозреваемого или подозреваемых, причастных к инциденту», — заявили в полиции.
Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.
По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.
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