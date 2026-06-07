Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок был ранен при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

12-летняя девочка была ранена при атаке беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram.

12-летняя девочка была ранена при атаке беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram.

По информации господина Мирошника, ребенок получил ранение глаза, а также осколочные ранения предплечья и ног. Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, добавил он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше