Ребенок был ранен при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

12-летняя девочка была ранена при атаке беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьском Белгородской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram.
По информации господина Мирошника, ребенок получил ранение глаза, а также осколочные ранения предплечья и ног. Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, добавил он.
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