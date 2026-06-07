Ядовитую змею заметили у входа в «Пятёрочку» во Владивостоке

Жители Владивостока обнаружили уссурийского щитомордника прямо у входа в магазин «Пятёрочка» на улице Сахалинской, 17 — в районе остановки общественного транспорта «Столовая». Фотографии пресмыкающегося появились в социальных сетях.
Уссурийский щитомордник — один из ядовитых видов, обитающих в Приморье. Обычно змеи избегают встреч с людьми, но при ощущении угрозы могут атаковать. Укус болезнен и требует немедленного обращения к врачу.
Специалисты советуют не приближаться к пресмыкающемуся, не пытаться его поймать или прогнать самостоятельно. Лучшее, что можно сделать, — держаться на безопасном расстоянии и сообщить о находке в экстренные службы.
С наступлением тёплого сезона встречи со змеями в населённых пунктах Приморья происходят всё чаще. Пресмыкающиеся выползают погреться на асфальт, забираются в подъезды и на детские площадки. Специалисты напоминают: в городе щитомордники появляются не случайно — их привлекают грызуны, обитающие на помойках и в подвалах.
Пока неизвестно, удалось ли отловить змею у «Пятёрочки». Владельцам собак стоит быть особенно внимательными: питомец может попытаться схватить пресмыкающееся и получить смертельную дозу яда.