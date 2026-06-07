Ядовитую змею заметили у входа в «Пятёрочку» во Владивостоке

С наступлением тёплого сезона встречи со змеями в населённых пунктах Приморья происходят всё чаще. Пресмыкающиеся выползают погреться на асфальт, забираются в подъезды и на детские площадки. Специалисты напоминают: в городе щитомордники появляются не случайно — их привлекают грызуны, обитающие на помойках и в подвалах.