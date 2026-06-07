Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии нашли мертвым пропавшего ребенка: искали весь день и обнаружили в реке

Пропавший в Якутии трехлетний ребенок найден мертвым.

Источник: Комсомольская правда

В Якутии в течение прошлого дня искали оставшегося без присмотра трехлетнего ребенка. Он ушел со двора и пропал. Местные жители нашли ребенка мертвым. Так сказано в материале Службы спасения Якутии в «Максе».

В сообщении уточняется, что тело обнаружили в реке в Мирнинском районе. Утверждается, что ребенок остался без присмотра всего на несколько минут.

«Тело ребенка найдено в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега», — говорится в материале.

Между тем продолжается расследование по делу пропавших Усольцевых. Эксперт Валентин Дегтерев заявил, что смог дозвониться по номеру телефона бизнесмена Сергея Усольцева. Считается, что он исчез вместе с женой и дочерью в тайге. Семья пропала еще в конце сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. К настоящему моменту поиски не дали результатов.