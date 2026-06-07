В Якутии нашли мертвым пропавшего ребенка: искали весь день и обнаружили в реке

Между тем продолжается расследование по делу пропавших Усольцевых. Эксперт Валентин Дегтерев заявил, что смог дозвониться по номеру телефона бизнесмена Сергея Усольцева. Считается, что он исчез вместе с женой и дочерью в тайге. Семья пропала еще в конце сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. К настоящему моменту поиски не дали результатов.