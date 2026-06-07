В Новосибирске напомнили об уголовном наказании за передачу банковских карт

Как пояснили в надзорном ведомстве, изменения затронули статью 187 УК РФ. Теперь за передачу своей банковской карты или её реквизитов из корыстных побуждений предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы. Аналогичный срок грозит и тем, кто использует чужую карту по указанию другого человека для мошеннических действий.