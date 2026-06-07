В Новосибирске напомнили об уголовном наказании за передачу банковских карт

Прокуратура Новосибирской области обратила внимание жителей на ужесточение законодательства, касающегося использования банковских карт. Вступившие в силу поправки в Уголовный кодекс РФ теперь предусматривают прямую ответственность для владельцев карт, которые передают их или данные доступа третьим лицам для совершения незаконных операций.
Как пояснили в надзорном ведомстве, изменения затронули статью 187 УК РФ. Теперь за передачу своей банковской карты или её реквизитов из корыстных побуждений предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы. Аналогичный срок грозит и тем, кто использует чужую карту по указанию другого человека для мошеннических действий.
Более суровые меры, вплоть до шести лет лишения свободы, применяются к лицам, которые не являются владельцами карты, но занимаются её куплей, продажей или передачей ради извлечения выгоды.
При этом закон оставляет возможность для освобождения от ответственности. Это возможно, если человек совершил такое преступление впервые, добровольно сообщил о других участниках схемы и активно способствовал раскрытию дела.