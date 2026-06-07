Суд в Забайкалье обязал выплатить пострадавшей от укусов алабая 200 тыс. рублей

«[Согласно материалам дела], ответчица выпустила из вольера свою собаку в огород, и, не подумав, открыла калитку соседке. Прибежавший алабай напал на женщину и нанес ей множественные укусы, в том числе причинив открытый перелом. Пострадавшей потребовалось длительное лечение. Суд, выслушав стороны, исследовав представленные материалы и учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчицы 200 тысяч рублей», — сообщает пресс-центр.