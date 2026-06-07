Женщина за рулём «Митсубиси» погибла в столкновении с «ГАЗелью» в Новосибирской области

В районе 1 км 750 м трассы столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, женщина 1977 года рождения на «Митсубиси Лансер» двигалась со стороны Барабинска. В какой-то момент она не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. Там иномарка врезалась в автомобиль «ГАЗ-А23R33», за рулем которого находился молодой человек 2005 года рождения.