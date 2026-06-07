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СК завел уголовное дело после ДТП с автобусом Владивосток — Камень-Рыболов

В результате происшествия пострадали двое пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Приморья завел уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом, которая произошла 6 июня 2026 года на трассе в Уссурийском городском округе. Автобус следовал по маршруту «Владивосток — Камень-Рыболов». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

В результате происшествия пострадали двое пассажиров — мужчины 1970 и 2008 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь.

Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи уже начали проверку. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям компании-перевозчика. Правоохранители выяснят, соответствовали ли оказываемые услуги установленным законом нормам безопасности.