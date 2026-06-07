СК завел уголовное дело после ДТП с автобусом Владивосток — Камень-Рыболов

Следственный комитет Приморья завел уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом, которая произошла 6 июня 2026 года на трассе в Уссурийском городском округе. Автобус следовал по маршруту «Владивосток — Камень-Рыболов». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.