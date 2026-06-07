Тело пропавшего ребенка обнаружили в реке в Якутии

Местные жители Мирнинского района обнаружили тело ребенка, который числился пропавшим без вести. Сообщается, что 6 июня в Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило сообщение о том, что в селе Арылах пропал трехлетний мальчик, оставленный родителями ненадолго без присмотра.
Как пояснили в Службе спасения, поиски привели к реке Ботуобуйа. Позднее было получено сообщение о том, что тело ребенка найдено в 4 километрах вниз по течению, примерно в 25 метрах от берега.
В поисках активно участвовали местные жители, а также специальная группа водолазов.
Ранее сообщалось, что в Астрахани 11-летний мальчик утонул в реке на глазах у друзей.