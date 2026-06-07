Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело трехлетнего ребенка нашли в реке в Якутии

В Мирнинском районе Якутии обнаружено тело трехлетнего ребенка, который пропал накануне, оставшись без присмотра родителей. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщила Служба спасения Республики Саха (Якутия).

В Мирнинском районе Якутии обнаружено тело трехлетнего ребенка, который пропал накануне, оставшись без присмотра родителей. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщила Служба спасения Республики Саха (Якутия).

По данным ведомства, сообщение о пропаже мальчика поступило 6 июня в 17:14. Ребенок находился во дворе с родителем, но, оставшись на несколько минут без присмотра, ушел. Следы привели к реке Ботуобуйа.

— 6 июня в 23:20 поступило сообщение, что тело ребенка найдено в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега, — говорится в сообщении спасателей.

Выехавшие на поиски водолазы вернулись на место постоянной дислокации.

6 июня сообщалось, что трехлетний ребенок пропал в районе реки Ботуобуйа в Мирнинском районе Якутии.