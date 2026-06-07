Тело трехлетнего ребенка нашли в реке в Якутии

В Мирнинском районе Якутии обнаружено тело трехлетнего ребенка, который пропал накануне, оставшись без присмотра родителей. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщила Служба спасения Республики Саха (Якутия).
По данным ведомства, сообщение о пропаже мальчика поступило 6 июня в 17:14. Ребенок находился во дворе с родителем, но, оставшись на несколько минут без присмотра, ушел. Следы привели к реке Ботуобуйа.
— 6 июня в 23:20 поступило сообщение, что тело ребенка найдено в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега, — говорится в сообщении спасателей.
Выехавшие на поиски водолазы вернулись на место постоянной дислокации.
6 июня сообщалось, что трехлетний ребенок пропал в районе реки Ботуобуйа в Мирнинском районе Якутии.