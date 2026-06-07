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При стрельбе рядом с фестивалем в Огайо пострадали 12 человек

12 человек получили травмы в результате стрельбы в Огайо, заявил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.

Источник: Аргументы и факты

12 человек получили травмы в результате стрельбы в штате Огайо, заявил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.

«12 человек получили огнестрельные ранения», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По информации правоохранителей, было двое стрелявших, они устроили перестрелку между собой.

Напомним, инцидент случился в штате Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End. На место выехали полицейские Толидо.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.