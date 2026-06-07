Мотоциклист насмерть разбился в районе аэропорта Владивостока

Предварительно установлено, что 6 июня ночью водитель мотоцикла APRILIA M70 двигался со стороны аэропорта «Владивосток» в направлении Уссурийска. В какой-то момент он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda Fit. В результате аварии рулевой получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.