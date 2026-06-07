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Мотоциклист насмерть разбился в районе аэропорта Владивостока

Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в районе международного аэропорта Владивостока имени В. К. Арсеньева. Водитель мотоцикла, вылетевший на полосу встречного движения, получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Предварительно установлено, что 6 июня ночью водитель мотоцикла APRILIA M70 двигался со стороны аэропорта «Владивосток» в направлении Уссурийска. В какой-то момент он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda Fit. В результате аварии рулевой получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Столкновение транспортных средств оказалось настолько сильным, что мотоцикл превратился в груду искорёженного металла. Автомобиль также получил серьёзные повреждения.

По факту ДТП сотрудники полиции организовали проверку. Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего назначен комплекс необходимых исследований и экспертиз. Правоохранительные органы обращаются к гражданам, которые могут располагать информацией о личности погибшего, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам: дежурная часть Госавтоинспекции ОМВД России по г. Артёму: 8 (42337) 4−33−37, дежурная часть ОМВД России по г. Артёму: 8 (42337)4−72−47.