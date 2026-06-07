В Огайо число пострадавших при стрельбе достигло 12

Стрельба произошла 6 июня около 17:30 по местному времени (00:30 мск 7 июня) в Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End. Прибывшие на место полицейские обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями, впоследствии они были госпитализированы.