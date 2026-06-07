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В Огайо число пострадавших при стрельбе достигло 12

Об этом сообщил замглавы местного отделения полиции Джозеф Хеффернан.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Как минимум 12 человек были ранены 6 июня в результате стрельбы в городе Толидо (штат Огайо). Об этом сообщил заместитель главы местного отделения полиции Джозеф Хеффернан.

«Как минимум 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из них — в критическом состоянии», — сказал он на пресс-конференции.

Хеффернан добавил, что стрелявших было двое, и они, «вероятно, стреляли друг в друга». Поиски подозреваемых продолжаются.

Стрельба произошла 6 июня около 17:30 по местному времени (00:30 мск 7 июня) в Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End. Прибывшие на место полицейские обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями, впоследствии они были госпитализированы.