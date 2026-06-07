Пенсионерка попала под колёса автобуса прямо на остановке в Чкаловском

ДТП случилось около 20:40 прямо в зоне остановки общественного транспорта. На месте происшествия работают бригады медиков, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют обстоятельства, при которых пенсионерка оказалась под колёсами. Информация о состоянии пострадавшей и степени тяжести её травм уточняется.