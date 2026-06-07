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Пенсионерка попала под колёса автобуса прямо на остановке в Чкаловском

На месте работали медики и спасатели.

Источник: Соцсети

Вечером 6 июня в посёлке Чкаловский пассажирский автобус № 177, следовавший по маршруту до Сыропятских садов, сбил пожилую женщину, сообщили очевидцы в паблике «ЧП Омск».

ДТП случилось около 20:40 прямо в зоне остановки общественного транспорта. На месте происшествия работают бригады медиков, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют обстоятельства, при которых пенсионерка оказалась под колёсами. Информация о состоянии пострадавшей и степени тяжести её травм уточняется.

Ранее мы рассказывали, что в Омске 11-летняя велосипедистка пострадала под колёсами «Лады».