Он всё знает: эксперт объяснил поведение сына пропавшей Ирины Усольцевой

В истории таинственного исчезновения в Красноярском крае семьи Усольцевых есть один самый неоднозначный человек. Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, с самого начала удивляет своим спокойствием. Он посещает тематические программы, публикует заметки в соцсетях и, по мнению экспертов и публики, не выглядит как человек, который потерял семью.
В эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил причины такого поведения Баталова.
«Я много наблюдал за поведением сына, могу предположить, что он в курсе ситуации с их побегом. Он ведёт себя очень тихо, спокойно, без скорби, без печали. Пропали — да, плохо, но при этом как‑то особо не горюет», — сказал эксперт.
По мнению криминалиста, Усольцевы организовали свой побег таким образом, чтобы «официально» исчезнуть. Криминалист считает, что семья выехала в США.
Сергей, Ирина и их дочь Арина бесследно исчезли в тайге осенью 2025 года. Как стало известно, следователи, спасатели и волонтёры приступили к новому этапу поисков Усольцевых в районе посёлка Кутурчин, где, по имеющимся данным, они отправились на прогулку к горе Буратинка и пропали.