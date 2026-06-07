Он всё знает: эксперт объяснил поведение сына пропавшей Ирины Усольцевой

В истории таинственного исчезновения в Красноярском крае семьи Усольцевых есть один самый неоднозначный человек. Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, с самого начала удивляет своим спокойствием. Он посещает тематические программы, публикует заметки в соцсетях и, по мнению экспертов и публики, не выглядит как человек, который потерял семью.