В результате стрельбы рядом с фестивалем в Огайо пострадали 12 человек

Напомним, неизвестные открыли огонь рядом с фестивалем Old West End в американском штате Огайо. Инцидент произошёл в городе Толидо. Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов в район пересечения Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню, откуда поступило сообщение об огнестрельном ранении.