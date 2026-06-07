Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате стрельбы рядом с фестивалем в Огайо пострадали 12 человек

В полиции города Толедо (штат Огайо) уточнили данные о стрельбе, произошедшей вблизи места проведения фестиваля. Ранения получили двенадцать человек.

Источник: Life.ru

«Двенадцать человек получили огнестрельные ранения», — заявил заместитель начальника полицейского управления Джозеф Хеффернан, выступая на пресс-конференции. Подробности о состоянии пострадавших и возможных задержанных пока не раскрываются.

Напомним, неизвестные открыли огонь рядом с фестивалем Old West End в американском штате Огайо. Инцидент произошёл в городе Толидо. Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов в район пересечения Делавэр-авеню и Гленвуд-авеню, откуда поступило сообщение об огнестрельном ранении.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.