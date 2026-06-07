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В аэропорту Челябинска на прилет и вылет задерживаются 13 рейсов

Это следует из данных на онлайн-табло по состоянию на 7:00 воскресенья.

Источник: dostup1.ru

Еще в субботу днем должен был вылететь рейс FV 6630 в Сочи, сейчас расчетное время — 10:55 7 июня.

Также задерживаются рейсы ДР 550 и 5Н 528 в Санкт-Петербург, ДР 5568 в Москву, 5Н 816 в Сочи, А4 6124 в Минводы.

На прилет с опозданием ждут рейсы ДР 549 и 5Н 527 из Северной столицы, ДР 6569 из Москвы, 5Н 815, ДР 323 и FV 6629 из Сочи, А4 6123 из Минвод.

Изменения в расписании связаны с вводимыми накануне ограничениями для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Сочи, Внуково, Домодедово, Ярославля, Геленджика, Краснодара и других городов.