В Башкирии дочь обокрала отца под давлением мошенников

Спустя время с девушкой связался лжесотрудник ФСБ и пояснил, что она подозревается в пособничестве вражеской организации. Под угрозой уголовного дела она сняла с карт отца 725 тысяч рублей и уехала на такси в Уфу, чтобы передать деньги курьеру.