В Башкирии дочь обокрала отца под давлением мошенников

Подробности рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Девушке позвонили якобы из службы доставки цветов и попросили продиктовать код из SMS-сообщения. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что в ее личный кабинет на «Госуслугах» был осуществлен вход.
Спустя время с девушкой связался лжесотрудник ФСБ и пояснил, что она подозревается в пособничестве вражеской организации. Под угрозой уголовного дела она сняла с карт отца 725 тысяч рублей и уехала на такси в Уфу, чтобы передать деньги курьеру.
Отец потерпевшей получил уведомления о списании денег и пытался дозвониться до дочери. По требованию мошенников она заблокировала номера родителей и не отвечала на звонки. Тогда мужчина обратился в полицию.
Оперативники связались с потерпевшей и убедили ее назвать местоположение, после чего приехали к ней и предотвратили передачу денег. Возбуждено уголовное дело.