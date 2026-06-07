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В Башкирии дочь обокрала отца под давлением мошенников

В полицию Стерлитамака обратился мужчина, который рассказал, что его 24-летняя дочь забрала из квартиры его сотовый телефон, банковские карты и все сбережения.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Подробности рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Девушке позвонили якобы из службы доставки цветов и попросили продиктовать код из SMS-сообщения. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что в ее личный кабинет на «Госуслугах» был осуществлен вход.

Спустя время с девушкой связался лжесотрудник ФСБ и пояснил, что она подозревается в пособничестве вражеской организации. Под угрозой уголовного дела она сняла с карт отца 725 тысяч рублей и уехала на такси в Уфу, чтобы передать деньги курьеру.

Отец потерпевшей получил уведомления о списании денег и пытался дозвониться до дочери. По требованию мошенников она заблокировала номера родителей и не отвечала на звонки. Тогда мужчина обратился в полицию.

Оперативники связались с потерпевшей и убедили ее назвать местоположение, после чего приехали к ней и предотвратили передачу денег. Возбуждено уголовное дело.