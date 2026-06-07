Маршрутка с пассажирами была повреждена взрывной волной от БПЛА в Сочи

В Хостинском районе Сочи взрывной волной после падения беспилотника выбило окна маршрутки, в которой находились 15 человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram. Пострадавших нет.
По информации операштаба, сообщения об обнаружении обломков дронов поступили в других районах Сочи и Сириусе.
За 6 июня в Сочи несколько раз объявляли беспилотную опасность. Росавиация сообщала о приостановке работы аэропорта Сочи, ограничения действовали около получаса.
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