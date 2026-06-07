Свыше 70 цыганских домов проверили под Челябинском: задержаны 34 человека

«В Коркинском городском округе сотрудники полиции провели комплексные оперативно-профилактические мероприятия в местах компактного проживания и концентрации различных групп граждан. Основная цель — выявление фактов незаконного нахождения на территории региона, профилактика преступлений и административных правонарушений, а также пресечение бродяжничества, попрошайничества, краж и мошенничества», — говорится в комментарии.
Всего правоохранители проверили свыше 70 жилых домов и более 700 граждан, выявлено 32 административных правонарушения, составлено четыре протокола по линии инспекции по делам несовершеннолетних, 28 материалов — за нарушения в области дорожного движения.
«В отдел МВД “Коркинский” были доставлены 34 человека. Все они прошли процедуру обязательного дактилоскопирования, информация о каждом внесена в информационно-справочные базы ведомства. Все также проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям. Вручены две повестки для постановки на воинский учет и проведения других профильных мероприятий», — уточнили в региональном Главке МВД.
Госавтоинспекторами выявлено три бесправных водителя, один был в состоянии опьянения и еще один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В отработке жилого сектора и улиц приняли участие сотрудники различных ведомств и подразделений: оперативники управлений уголовного розыска и борьбы с киберпреступлениями, Центра по противодействию экстремизму областного полицейского Главка, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы, а также представители УФССП, военного комиссариата. Силовую поддержку оказывали бойцы СОБР Росгвардии.