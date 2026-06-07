Свыше 70 цыганских домов проверили под Челябинском: задержаны 34 человека

«В отдел МВД “Коркинский” были доставлены 34 человека. Все они прошли процедуру обязательного дактилоскопирования, информация о каждом внесена в информационно-справочные базы ведомства. Все также проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям. Вручены две повестки для постановки на воинский учет и проведения других профильных мероприятий», — уточнили в региональном Главке МВД.