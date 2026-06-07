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В мае в Омске пропали 125 человек

Шесть человек погибли.

Источник: Om1 Омск

Омское подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало статистику о своей деятельности за прошлый месяц.

В мае 2026 года в отряд поступило 125 заявок о пропаже людей. По данным «ЛизаАлерт», 85 человек были найдены живыми, шесть — погибшими. До сих пор продолжаются поиски двух омичей.

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — добавили в отряде «ЛизаАлерт».

Добавим, что добровольцы нашли родных 17 человек, удалось установить личность 15 человек.