В мае в Омске пропали 125 человек

Омское подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало статистику о своей деятельности за прошлый месяц.
В мае 2026 года в отряд поступило 125 заявок о пропаже людей. По данным «ЛизаАлерт», 85 человек были найдены живыми, шесть — погибшими. До сих пор продолжаются поиски двух омичей.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — добавили в отряде «ЛизаАлерт».
Добавим, что добровольцы нашли родных 17 человек, удалось установить личность 15 человек.