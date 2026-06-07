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Украинские дроны сбили ночью в Миллеровском районе Ростовской области

ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область ночью 7 июня. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинские дроны в Миллеровском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — написал он.

По данным властей, сведений о пострадавших людях не было. Также не поступала информация о разрушениях и других посдледствиях на земле. Сейчас сотрудники спецлужб уточняют детали.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, поэтому население просят сохранять осторожность.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. В результате этого удара серьёзные травмы получила 12-летняя девочка.

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