В порту Эквадора десятки лодок охватил пожар и прогремели взрывы

Взрывы и крупный пожар произошли в порту эквадорского города Манта, в результате чего пострадали не менее двух человек, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на местные власти.
Огонь охватил более 20 лодок в рыболовецком порту. Возгорание началось с одного из судов. После огонь перекинулся на соседние лодки. В результате пожара порт заволокло густым чёрным дымом.
Также стало известно минимум о восьми взрывах. Журналисты добавили, что причины случившегося неизвестны. Кроме того, сейчас уточняются сведения о пострадавших.
Напомним, в конце августа 2025 года в порту немецкого города Гамбурга вспыхнул крупный пожар. По меньшей мере пять человек пострадали. Огонь охватил автомобиль и газовые баллоны, что привело к детонации и дальнейшему распространению возгорания.