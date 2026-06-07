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В порту Эквадора десятки лодок охватил пожар и прогремели взрывы

В порту города Манта в Эквадоре загорелись более 20 лодок. Два человека пострадали из-за пожара и взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы и крупный пожар произошли в порту эквадорского города Манта, в результате чего пострадали не менее двух человек, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на местные власти.

Огонь охватил более 20 лодок в рыболовецком порту. Возгорание началось с одного из судов. После огонь перекинулся на соседние лодки. В результате пожара порт заволокло густым чёрным дымом.

Также стало известно минимум о восьми взрывах. Журналисты добавили, что причины случившегося неизвестны. Кроме того, сейчас уточняются сведения о пострадавших.

Напомним, в конце августа 2025 года в порту немецкого города Гамбурга вспыхнул крупный пожар. По меньшей мере пять человек пострадали. Огонь охватил автомобиль и газовые баллоны, что привело к детонации и дальнейшему распространению возгорания.