В Хакасии женщину приговорили к 3,5 года колонии за создание наркопритона

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Жительница Черногорска Республики Хакасия приговорена к 3,5 года лишения свободы за сбыт наркотиков и организацию притона. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Установлено, что ранее судимая местная жительница 1979 года рождения за вознаграждение сбыла синтетический наркотик, а спустя месяц она по месту своего жительства в комнате общежития по улице Дзержинского организовала и содержала притон для потребления запрещенных веществ. Менее года назад женщина уже отбывала наказание за сбыт наркотиков, но от преступных привычек отказаться не смогла.
«Судом фигурантка признана виновной в совершении инкриминируемых преступных деяний. Женщина приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.