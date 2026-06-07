В Хакасии женщину приговорили к 3,5 года колонии за создание наркопритона

Установлено, что ранее судимая местная жительница 1979 года рождения за вознаграждение сбыла синтетический наркотик, а спустя месяц она по месту своего жительства в комнате общежития по улице Дзержинского организовала и содержала притон для потребления запрещенных веществ. Менее года назад женщина уже отбывала наказание за сбыт наркотиков, но от преступных привычек отказаться не смогла.