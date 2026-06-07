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В Пермском крае окончен поиск 10-летнего мальчика, пропавшего 6 июня

Он ушёл с территории спортивной базы.

Волонтёры завершили поиски 10-летнего мальчика, пропавшего 6 июня в Пермском крае, сообщили поисковом отряде «Регион 59».

Речь идёт о ребёнке, который в субботу днём ушёл с территории спортивно-туристической базы «Метеорит» в Оханске и отправился в неизвестном направлении.

В ориентировке было указано, что мальчик ростом около 140−150 сантиметров и худощавого телосложения. На момент исчезновения он был одет в чёрную олимпийку, тёмные штаны и чёрную кепку с надписью «Авангард».

Около 23:00 6 июня стало известно, что ребёнка нашли живым. Волонтёры не называют подробности пропажи и обнаружения мальчика.

Напомним, ранее в Перми завершились поиски девушки, которая пропала 13 апреля.