Минобороны: Средства ПВО сбили ночью 95 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на воскресенье, 7 июня, силы противовоздушной обороны уничтожили 95 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, дроны были сбиты над Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Ранее в Хостинском районе Сочи обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть. В результате происшествия взрывной волной выбило стекла в маршрутном автобусе, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет.
Однако три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Санкт-Петербург. Их состояние оценивается как легкое, они уже выписаны из больницы домой.
Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что город утром в субботу, 6 июня, подвергся атаке беспилотников. По его словам, в регионе были задействованы средства противовоздушной обороны. Глава города также призвал жителей соблюдать меры предосторожности.