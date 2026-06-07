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Минобороны: Средства ПВО сбили ночью 95 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на воскресенье, 7 июня, силы противовоздушной обороны уничтожили 95 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на воскресенье, 7 июня, силы противовоздушной обороны уничтожили 95 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, дроны были сбиты над Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее в Хостинском районе Сочи обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть. В результате происшествия взрывной волной выбило стекла в маршрутном автобусе, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет.

Однако три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Санкт-Петербург. Их состояние оценивается как легкое, они уже выписаны из больницы домой.

Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что город утром в субботу, 6 июня, подвергся атаке беспилотников. По его словам, в регионе были задействованы средства противовоздушной обороны. Глава города также призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

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