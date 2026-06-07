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Силы ПВО сбили 95 БПЛА над Россией с вечера 6 июня

Силы ПВО сбили 95 украинских БПЛА с 20:00 по 7:00 мск над Россией, сообщило Минобороны.

Силы ПВО сбили 95 украинских БПЛА с 20:00 по 7:00 мск над Россией, сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

О пяти пострадавших от удара БПЛА сообщал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. О ранении 12-летней девочки в результате атаки беспилотника в Белгородской области сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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