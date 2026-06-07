В Челябинске мужчина и женщина погибли в ДТП, две девушки пострадали

Трагедия произошла около 23:35 6 июня в районе дома 58 по улице Гагарина. Там столкнулись Mercedes E36 и Lada Granta, которыми управляли мужчины 1994 и 2003 годов рождения соответственно.
В результате от полученных травм скончались водитель отечественной машины и его пассажирка 1977 года рождения. Также телесные повреждения получили девушки 2000 и 2002 годов рождения из иномарки.
«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в ГАИ.
На место происшествия выезжал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции Анатолий Минеев.