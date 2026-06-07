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В Челябинске мужчина и женщина погибли в ДТП, две девушки пострадали

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе.

Источник: ГАИ Челябинск

Трагедия произошла около 23:35 6 июня в районе дома 58 по улице Гагарина. Там столкнулись Mercedes E36 и Lada Granta, которыми управляли мужчины 1994 и 2003 годов рождения соответственно.

В результате от полученных травм скончались водитель отечественной машины и его пассажирка 1977 года рождения. Также телесные повреждения получили девушки 2000 и 2002 годов рождения из иномарки.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в ГАИ.

На место происшествия выезжал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции Анатолий Минеев.