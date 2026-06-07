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В Перми женщина получила ожоги из-за загоревшейся одежды во время готовки

У пермячки загорелся кончик халата, а после пламя перекинулось на всю одежду.

Источник: Комсомольская правда

В Перми произошло возгорание, в результате которого местная жительница получила термические ожоги. ЧП случилось 3 июня 2026 года в одной из квартир города.

По информации специалистов, женщина поставила чайник на газовую плиту и решила достать вещи с верхней полки. В этот момент край её халата оказался слишком близко к открытому огню и вспыхнул. Пламя быстро перекинулось на одежду.

Пострадавшая сумела самостоятельно потушить огонь, после чего вызвала скорую помощь. Медики оказали необходимую помощь и доставили женщину в больницу для дальнейшего лечения.

Спасатели напоминают: при использовании газового оборудования важно соблюдать осторожность и не допускать контакта одежды с открытым пламенем. Простые меры безопасности помогают избежать серьёзных последствий для здоровья.