Уральского ученого, который собирался баллотироваться в ЗакСо, арестовали за мат

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал ведущего научного сотрудника Института электрофизики УрО РАН Грэя Болтачева. Судя по картотеке суда, 4 июня ему назначили административное наказание по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
Известно, что Грэй Болтачев планировал баллотироваться в Заксобрание Свердловской Области от партии «Яблоко».
— 3 июня на работу к Грэю Болтачеву — в институт электрофизики УрО РАН — пришли полицейские, изъяли технику и увезли в ОП № 5, — сообщили в социальных сетях партии.
Также там уточнили, что ученому назначили пять суток административного ареста. Болтачева отправили отбывать арест в Алапаевск.