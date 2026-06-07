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Уральского ученого, который собирался баллотироваться в ЗакСо, арестовали за мат

Суд арестовал ученого, который планировал выдвигаться в Заксобрание Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал ведущего научного сотрудника Института электрофизики УрО РАН Грэя Болтачева. Судя по картотеке суда, 4 июня ему назначили административное наказание по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).

Известно, что Грэй Болтачев планировал баллотироваться в Заксобрание Свердловской Области от партии «Яблоко».

— 3 июня на работу к Грэю Болтачеву — в институт электрофизики УрО РАН — пришли полицейские, изъяли технику и увезли в ОП № 5, — сообщили в социальных сетях партии.

Также там уточнили, что ученому назначили пять суток административного ареста. Болтачева отправили отбывать арест в Алапаевск.