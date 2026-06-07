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В ДТП в Пермском крае погиб мотоциклист

Он скончался до приезда экстренных служб.

Мотоциклист погиб в ДТП в городе Краснокамске Пермского края.

Как сообщили в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования», авария случилась 6 июня около 23:50 на улице Промышленной. На место дорожно-транспортного происшествия сразу же выдвинулись специалисты экстренных служб, однако водитель мотоцикла скончался до их приезда.

Обстоятельства аварии не сообщаются. Сайт perm.aif.ru направил запрос в региональное МВД, чтобы узнать все подробности смертельного ДТП.

Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также внимательно передвигаться в тёмное время суток.

Напомним, ранее на перекрёстке в Перми автобус, следующий по маршруту № 14, сбил женщину.