В ДТП в Пермском крае погиб мотоциклист

Как сообщили в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования», авария случилась 6 июня около 23:50 на улице Промышленной. На место дорожно-транспортного происшествия сразу же выдвинулись специалисты экстренных служб, однако водитель мотоцикла скончался до их приезда.