В ДТП в Пермском крае погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб в ДТП в городе Краснокамске Пермского края.
Как сообщили в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования», авария случилась 6 июня около 23:50 на улице Промышленной. На место дорожно-транспортного происшествия сразу же выдвинулись специалисты экстренных служб, однако водитель мотоцикла скончался до их приезда.
Обстоятельства аварии не сообщаются. Сайт perm.aif.ru направил запрос в региональное МВД, чтобы узнать все подробности смертельного ДТП.
Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также внимательно передвигаться в тёмное время суток.
Напомним, ранее на перекрёстке в Перми автобус, следующий по маршруту № 14, сбил женщину.