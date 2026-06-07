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Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 7 июня сбили 95 беспилотников ВСУ над регионами и акваторией Чёрного моря. Это следует из заявления Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно информации ведомства, в период с 20:00 по 07:00 по московскому времени расчёты ПВО перехватили украинские дроны над Краснодарским краем, Ярославской, Тульской, Смоленской, Ростовской, Новгородской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областями, а также над Московским регионом и акваторией Чёрного моря. В общей сложности удалось уничтожить 95 воздушных целей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что количество сбитых с начала суток 6 июня на подлёте к Москве украинских беспилотников выросло до 14. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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