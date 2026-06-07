Закладчица из Новокуйбышевска проведет 10 лет за решеткой

Оперативники организовали наблюдение и задержали наркозависимую женщину на проспекте Победы. Во время личного досмотра у нее нашли 10 свертков с порошком. В ее квартире полицейские обнаружили и изъяли еще 21 подобный сверток. Общая масса изъятых веществ составила 31,6 г. Задержанная пояснила, что купила наркотики через тайник-закладку на одной из улиц Самары для дальнейшего незаконного сбыта на территории Новокуйбышевска.