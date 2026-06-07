Суд отказал отказал «Роснано» в иске к экс-замглавы Малышеву на 226 млн рублей

Первое обвинение связано с растратой средств «Роснано» в 2009 году через контракты с инвесткомпанией «Алемар» на 226 млн руб. Второе — с кредитом Альфа-банка на 900 млн руб., который в 2014 году получила «Группа Е4», где Малышев занимал пост президента.