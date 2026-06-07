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Суд отказал отказал «Роснано» в иске к экс-замглавы Малышеву на 226 млн рублей

Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска «Роснано» к бывшему замглавы компании Андрею Малышеву о возмещении ущерба в размере 226 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска «Роснано» к бывшему замглавы компании Андрею Малышеву о возмещении ущерба в размере 226 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

4 июня суд признал Андрея Малышева виновным в растрате и мошенничестве. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу 1,5 млн руб. Ему вменяют два эпизода, связанные с хищением более 1 млрд руб. Экс-менеджер проживает в Великобритании.

Первое обвинение связано с растратой средств «Роснано» в 2009 году через контракты с инвесткомпанией «Алемар» на 226 млн руб. Второе — с кредитом Альфа-банка на 900 млн руб., который в 2014 году получила «Группа Е4», где Малышев занимал пост президента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Растрата в особо заочном размере».

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