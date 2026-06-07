В красноярском Северном в гараже сгорели три автомобиля

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 22 пожара. Оперативную сводку происшествий опубликовало МЧС по краю. В деревне Малая Уря Канского округа из-за неосторожного обращения с огнем сгорели жилой дом и хозпостройки, также огонь повредил еще один дом. Общая площадь возгорания составила 214 квадратных метров. Пожар тушили 17 человек и восемь единиц техники.
В Красноярске на проспекте Комсомольский горел гараж на площади 150 квадратов. В нем сгорели три легковых автомобиля. С огнем боролись 14 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.
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