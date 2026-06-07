Сыну Усольцевой не рассказали о начале поисков его семьи, пропавшей в сентябре

1 июня исследователь Валентин Дегтярев выразил мнение, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева может быть ложным следом, оставленным теми, кто причастен к исчезновению семьи. Позже он дозвонился на телефон Усольцева, который пропал вместе с семьей в тайге.