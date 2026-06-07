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Сыну Усольцевой не рассказали о начале поисков его семьи, пропавшей в сентябре

Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не был уведомлен о возобновлении масштабных поисков семьи.

Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не был уведомлен о возобновлении масштабных поисков семьи.

Поиски семьи Усольцевых возобновлены до 9 июня, на месте работают опытные специалисты, а доступ посторонних ограничен. По словам Баталова, он рассчитывает принять участие в поисковой операции, однако о ее начале узнал не от организаторов.

— Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски, — сообщил собеседник РИА Новости.

1 июня исследователь Валентин Дегтярев выразил мнение, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева может быть ложным следом, оставленным теми, кто причастен к исчезновению семьи. Позже он дозвонился на телефон Усольцева, который пропал вместе с семьей в тайге.

Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас имеются.