Сыну Усольцевой не рассказали о начале поисков его семьи, пропавшей в сентябре

Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не был уведомлен о возобновлении масштабных поисков семьи.
Поиски семьи Усольцевых возобновлены до 9 июня, на месте работают опытные специалисты, а доступ посторонних ограничен. По словам Баталова, он рассчитывает принять участие в поисковой операции, однако о ее начале узнал не от организаторов.
— Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски, — сообщил собеседник РИА Новости.
1 июня исследователь Валентин Дегтярев выразил мнение, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева может быть ложным следом, оставленным теми, кто причастен к исчезновению семьи. Позже он дозвонился на телефон Усольцева, который пропал вместе с семьей в тайге.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас имеются.